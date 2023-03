FC Barcelone, PSG - Mercato : folle concurrence pour un espoir de...14 ans !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'information est donnée par le quotidien allemand, Bild. Et prouve donc que les plus jeunes espoirs du football européen sont suivis dès leur plus jeune âge. Ainsi, le dossier Saido Baldé, âgé de 14 ans, et qui évolue dans le U17 de la formation allemande de Hambourg, continue de défrayer la chronique.

Et pour cause, le FC Barcelone, qui souhaite intégrer le Portugais dans ses équipes de jeunes, subit une folle concurrence. Déjà. Sont ainsi apparus dans le dossier, le Benfica Lisbonne, le PSG et le Borussia Dortmund. Toujours selon le média, le Barça est décidé à passer à l'offensive dès la fin du mois de mars en lui proposant notamment de venir passer quelques jours à Barcelone pour visiter les installations du centre de formation.

A suivre.