FC Barcelone, PSG - Mercato : Frenkie de Jong a tranché pour son avenir !

Le mercato du FC Barcelone s’annonce compliqué. Le club catalan veut renforcer son effectif mais les finances du club sont très fragiles. Pour enregistrer de nouvelles arrivées, les dirigeants doivent vendre plusieurs joueurs pour libérer de la masse salariale. Le milieu de terrain néerlandais Frankie De Jong, annoncé comme potentiel partant, s’est exprimé sur son avenir avec le FC Barcelone.

Présent en conférence de presse avec sa sélection, il scelle son avenir : « J’avais l'habitude d'être imprudent quand on me posait des questions sur d'autres clubs. Mais c’est fini. Je veux rester à Barcelone, je l'ai déjà dit. Le Barça est le club de mes rêves depuis tout petit et c’est toujours le cas. »

💙❤️



Pour résumer Frenkie de Jong, convoité par plusieurs grands clubs européens, s’est exprimé sur son avenir au FC Barcelone. Le milieu de terrain hollandais ne compte pas partir lors du mercato estival et vas rester dans le club de ses rêves.

Adam Duarte

Rédacteur