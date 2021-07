FC Barcelone, PSG - Mercato : gros accroc pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lionel Messi (34 ans) n’a la tête qu’à la Copa América. Dimanche, le capitaine de l’Argentine sera confronté au Brésil de Neymar en finale et ce n’est qu’ensuite qu’il pourra se pencher pleinement sur son avenir en club.

En attendant, les rumeurs vont bon train au sujet d'un futur qui pourrait être directement lié à la masse salariale du FC Barcelone. Selon RAC1, les dirigeants blaugrana s’activent pour la réduire drastiquement (de 347 M€ à 160 M€), afin de pouvoir finaliser le nouveau contrat de Messi, mais aussi pour que la Liga homologue les inscriptions de Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson.

Le fisc espagnol pas fan de l'astuce du Barça

Le Barça s’est pour le moment séparé de six éléments (Miranda, Todibo, Konrad, Trincao, Fernandes et Firpo), ce qui lui a permis de récupérer 25 M€ et d’économiser leurs salaires. Mais L’Équipe précise que le club catalan doit encore dégraisser pour répondre aux exigences de la Liga et cherche une porte de sortie pour Pjanic, Umtiti, Coutinho ou encore Braithwaite. Dans le cas contraire, un gros couac pourrait grever la signature de « La Pulga. »

« Si Messi est prêt à diviser son salaire par deux pour rester, le Trésor public espagnol ne verrait pas d’un bon œil la formule imaginée pour lui verser son salaire sur plusieurs années, au-delà de son contrat (une offre de deux ans, avec un paiement échelonné sur cinq ans, a été évoquée), peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Condamnés (avec sursis) pour fraude fiscale en 2016, la star argentine et son père ne se lanceront pas dans une opération susceptible de leur valoir de nouveaux ennuis avec la justice. Le Barça doit donc se creuser les méninges pour retenir son joyau. » Le PSG, évidemment, reste aux aguets.

