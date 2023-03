FC Barcelone, PSG - Mercato : gros coup de froid pour le retour de Messi au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, les rumeurs vont bon train concernant un possible retour du sextuple Ballon d'Or au FC Barcelone.

La vérité sur le possible retour de Messi au Barça

Mais le directeur du journal catalan Sport, Lluis Mascaro, a jeté ce lundi un coup de froid pour un possible come-back de la Pulga en Catalogne. Selon lui, toutes les spéculations autour d'un retour de Lionel Messi au Barça ne seraient que du vent. Pour le moment, le champion du monde 2022 n'aurait discuté qu'avec le PSG et il n'y aurait aucune discussion en cours entre Lionel Messi et le FC Barcelone.

