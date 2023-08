FC Barcelone, PSG - Mercato : gros revirement pour Neymar !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Grosse surprise ce mardi matin : Fabrizio Romano contredit l'information de L'Equipe et assure que Neymar n'a jamais demandé à quitter le PSG cet été. Le quotidien sportif, lui, prétend que l'attaquant a réuni son club et son agent, Pini Zahavi, pour les avertir de sa volonté, avant d'en informer Nasser al-Khelaïfi dimanche soir. Une décision qui aurait contrarié le Qatari, toutefois désireux de laisser partir son joueur afin de s'extirper des griffes du fairplay financier.

Une grosse baisse de salaire de la part du Brésilien ?

Le souci, c'est que la destination privilégiée de Neymar - s'il a réellement envie de partir - n'a pas d'argent. Même si un nouvel investisseur est sur le point de débarquer, les Blaugranas n'ont pas les moyens de payer une indemnité ainsi qu'un salaire aussi importants que ceux du Brésilien. La solution, selon le journaliste d'El Chiringuito Jordi Jota, passerait par une grosse baisse de salaire du joueur. Neymar, qui rêverait d'un retour en Catalogne, où vit son fils, serait-il prêt à un tel effort ?

Enfin, Sport annonce qu'un club saoudien pourrait recruter Neymar et le prêter pendant une saison à Barcelone ! On le voit, les rumeurs se multiplient concernant l'avenir du Brésilien. Et ça ne semble pas près de s'arrêter...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🌟 "El Barça podría firmar a NEYMAR como CEDIDO".



💰 "El jugador está dispuesto a bajarse el sueldo".



✍ Información de @jotajordi13 en #ChiringuitoNeymar. pic.twitter.com/T0l4GJ9EVl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2023

