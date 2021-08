FC Barcelone, PSG - Mercato : grosse altercation entre le père de Messi et les dirigeants blaugrana ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'émission espagnole El Chiringuito a fait une grosse révélation hier soir. Elle concerne la fameuse réunion de jeudi entre Jorge Messi et les dirigeants du FC Barcelone ayant abouti au départ du sextuple Ballon d'Or. Arrivé au siège du FCB, l'Argentin pensait que tout était réglé, que l'annonce allait être faite dans la journée. Sauf que Joan Laporta lui aurait expliqué que ça bloquait toujours au niveau de la Ligue et que son fils, qui avait déjà accepté de baisser son salaire de moitié, devait encore le réduire de 20%. Soit 70% de diminution !

Le père de Lionel Messi serait alors entré dans une colère noire et aurait lancé à Laporta : « Tu te fous de nous ? On négocie depuis 3 mois et tu me fais ça ? Je ne m'y attendais pas ! Tu as utilisé mon fils pour gagner les élections ». Il aurait également saisi par le col le vice-président, Rafa Yuste, manquant de peu de le frapper. Une tension maximale qui doit faire comprendre à tout le monde que Joan Laporta ne rigolait pas en disant que l'ère Messi était terminée au Barça !

🚨 Selon Joan Vehils de Sport :



Jeudi matin, Joan Laporta prenait le soleil sur la plage de S'Agaro. Le même jour, en route pour Barcelone, il parle à plusieurs reprises à Jorge Messi pour annoncer que son fils quittait le club et marquer la fin des négociations. pic.twitter.com/XBd4QqHTz9 — Messi Inside 🇫🇷 (@MessiInside) August 7, 2021