FC Barcelone, PSG - Mercato : Guardiola dévoile le futur club de Messi !

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Lionel Messi (33 ans) n’en a pas dit beaucoup plus sur son avenir samedi. Interrogé par le quotidien argentin Olé, l’attaquant du FC Barcelone a réservé sa réponse pour plus tard, laissant ainsi toutes les rumeurs spéculer sur son futur. Le PSG est notamment sur ses traces au mercato.

La stratégie pour faire monter les enchères est louable... sauf que Josep Guardiola a mis les pieds dans le plat. Invité à évoquer l’avenir de Sergio Agüero, qui va quitter Manchester City cet été, le coach des Citizens a vendu la mèche.

« Peut-être vais-je révéler un secret... »

« Peut-être vais-je révéler un secret mais je suis convaincu qu’Agüero est proche de trouver un accord avec le club de mon cœur, le FC Barcelone, a-t-il affirmé au micro de la BBC. Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, et je suis sûr qu’il va profiter et faire que mon club soir plus fort avec lui sur le terrain. »