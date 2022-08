FC Barcelone, PSG – Mercato : Guardiola joue sa carte pour garder Bernardo Silva

Cité dans le viseur du PSG mais surtout du FC Barcelone, Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans) n'est pas certain de continuer en Angleterre... Mais Pep Guardiola fait vraiment tout ce qu'il peut pour convaincre l'ancien Monégasque de rester.

Face aux médias en conférence de presse, l'ancien coach du Barça et du Bayern a déclaré sa flamme à Bernardo Silva : « Je veux Bernardo à Manchester City, 100%. Il est spécial. Je ne sais pas ce qu'il va arriver mais il sait combien je l'apprécie, que je le veux et combien je l'aime. Mais je ne sais pas ce qu'il va se passer... »

Déterminé à rejoindre le Barça avec qui il s'est entendu sur les contours d'un contrat jusqu'en juin 2026 selon Nicolo Schira, Bernardo Silva attend cependant de voir si les Blaugranas, qui viennent tout juste d'avoir l'autorisation de qualifier leurs recrues pour la Liga, seront en mesure de payer son important transfert. Rappelons que Manchester City réclame entre 90 et 100 M€ pour son feu follet lusitanien là où les Blaugranas auront du mal à sortir plus de 60 M€...

Agreement in principle between #Barça and #BernardoSilva for a contract until 2026. #Barcelona are confident to sign him within the end of the summer #transfers window. #FCB will make an official bid (around €60M) to #ManchesterCity in the next days. #transfers #MCFC https://t.co/ryw7LIPjga