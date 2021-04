FC Barcelone, PSG - Mercato : journée décisive pour l’avenir de Messi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce samedi, la presse espagnole n’a d’yeux que pour la finale de la Coupe du Roi. Ce soir, en prime time, l’Athletic Bilbao sera opposé au FC Barcelone de Lionel Messi à Séville (21h30). L’attaquant argentin s’est rasé la barbe pour l’occasion et sera encore au centre des débats, lui qui est souvent décrié pour sa faculté à devenir transparent dans les matches à enjeu.

Pourtant, son avenir pourrait connaître un tournant décisif aujourd’hui. Gaizka Mendieta est en effet persuadé que Messi lie son avenir à la propension du Barça à gagner des titres, élément essentiel de sa réflexion quant à son futur.

« S'il ne voit pas des titres arriver, Messi ira voir ailleurs »

« Ayant été moi-même un joueur, je peux vous dire ce que nous voulons. Nous voulons être compétitifs et gagner des trophées. Je pense que c'est ce que Messi veut, a fait savoir l’ancien milieu espagnol à Goal. Bien sûr, le côté contrat et les circonstances familiales sont importants. Mais juste sur le joueur, je pense qu'il veut gagner des trophées. S'il voit que le Barça peut gagner et concourir pour des trophées, alors il restera certainement à Barcelone. S'il ne voit pas cela arriver, il ira voir ailleurs. » Si le FC Barcelone échoue ce soir, Messi pourrait donc avoir une première réponse pour son avenir. Nul doute que le PSG, sur ses talons en vue du mercato estival, sera attentif au résultat du choc en Andalousie. Réponse en fin de soirée...