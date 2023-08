FC Barcelone, PSG - Mercato : jusqu'au bout, Xavi a snobé Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après six saisons faites de peu de hauts et de beaucoup de bas, Neymar va quitter le PSG. Le Brésilien de 31 ans va s'engager avec le club saoudien d'al Hilal, qui va lui verser près de 200 M€ pour les deux prochaines saisons. Mais avant de se résoudre à mettre le cap sur le nouveau championnat à la mode, Neymar a tout fait pour retourner au FC Barcelone. Il a reconnu avoir commis une erreur en quittant la Catalogne en 2017 et il était prêt à beaucoup pour revenir dans la ville où vit désormais son fils.

Xavi voulait un latéral droit en priorité

Seulement, comme l'explique Marca, le Brésilien s'est heurté au refus de Xavi. Pour l'entraîneur barcelonais, la priorité au niveau du recrutement allait à un latéral droit. Vu les finances très limitées du FCB, tous les efforts devaient être portés sur ce transfert. Et s'il restait de l'argent, pourquoi pas faire venir Neymar ou Joao Félix. Les dirigeants blaugranas, eux, voulaient une star, histoire d'inciter les socios à remplir le stade de Montjuic, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Maix Xavi a eu le dernier mot et, pour lui, son ancien coéquipier n'était pas une priorité.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🚨Consenso por Cancelo, pero no por Neymar ni Joao felix



📌 La entidad culé intensifica los contactos por el jugador Del City



📌 La prioridad para Xavi es firmar un lateral derecho. Hay consenso para su incorporación y hay conversaciones con el City en marcha. pic.twitter.com/aZ5Gf8g1Gr — Andeka (@Anndde_9) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life