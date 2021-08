FC Barcelone, PSG - Mercato : Koeman tacle le Real Madrid pour le transfert de Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Getafe, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s'est exprimé sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

"Si le Real Madrid a l'argent, qu'ils le recrutent. Ça ne m'inquiète pas. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Moi aussi j'aimerais avoir Mbappé dans mon équipe ! Chacun essaie d'améliorer son effectif, et si un club l'améliore avec ce joueur, aucun problème. (...) Ces chiffres, c'est absurde. Mettre autant d'argent pour un joueur aujourd'hui, sachant dans quel état est le monde et que chacun a ses soucis économiques, c'est de la folie", a lâché le technicien batave devant la presse.

