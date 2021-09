FC Barcelone, PSG - Mercato : Koeman tient enfin le remplaçant officiel de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ansu Fati nouveau numéro 10 du Barça ! Le FC Barcelone a officialisé ce mercredi les numéros des joueurs pour la saison 2021/2022 et c’est le jeune attaquant espagnol formé à la Masia qui hérite du légendaire numéro 10 de Lionel Messi parti au PSG.

Le Barça laisse donc entendre qu’il parie sur sa pépite pour les années à avenir, espérons pour lui que le poids de ce numéro ne soit pas trop lourd à porter.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx