FC Barcelone, PSG - Mercato : l'Arabie saoudite s'attaque à Dembélé, sa réponse est déjà connue !

L'Arabie saoudite continue de vouloir recruter de grands joueurs évoluant en Europe. Al-Nassr, qui a déjà bouclé les arrivées de Marcelo Brozovic, Seko Fofana et Talisca cet été, aurait notamment proposé un pont d'or à l'ailier droit du FC Barcelone, Ousmane Dembélé.

Dembélé résiste aux sirènes de l'Arabie saoudite

En effet, selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, le club saoudien aurait proposé un contrat de cinq ans à l'international français avec un salaire annuel de 40 millions d'euros et aurait été prêt à payer sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Mais l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund aurait refusé cette offre astronomique venant d'Arabie saoudite et devrait bien rester au Barça cet été malgré l'intérêt que lui porte le Paris Saint-Germain. Des discussions seraient en cours entre Ousmane Dembélé et les dirigeants barcelonais pour prolonger leur aventure commune.

