FC Barcelone, PSG - Mercato : l'avenir de Messi scellé à 95% ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi aurait pris sa décision finale pour son avenir : faire son retour au Barça. C'est ce qu'a a annoncé ce samedi soir le journaliste de Relevo, Matteo Moretto.

"95% de chances que Messi revienne à Barcelone"

La Pulga et sa famille rêverait de revenir à Barcelone. Mais le retour de la star argentine au Camp Nou est conditionné par les moyens financiers du Barça, qui fait tout son possible pour trouver un montage financier et obtenir l'approbation de la Liga. De son côté, le journaliste espagnol, Joan Fontes, qui suit de près l'actualité du club catalan, estime qu'il y a 95% de chances de voir Lionel Messi revêtir de nouveau le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. "Je pense qu'il y a 95% de chances que Leo Messi revienne à Barcelone."

▫️El futuro de Messi se liga al de Busquets.



▫️El asunto Aouar.



▫️Kökcü, del Feyenoord, en la agenda del PSG. Ya hay contactos.



▫️Greenwood, técnicamente gusta a muchos equipos, incluido el Milan.



▫️El Manchester United insistirá por Kane. https://t.co/N4BPW19aBk — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 15, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer D'après le journaliste espagnol, Joan Fontes, qui suit de près l'actualité du club blaugrana, il y aurait 95% de chances que Lionel Messi revienne au FC Barcelone cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur