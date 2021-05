FC Barcelone, PSG - Mercato : la confidence de Messi en privé qui dit tout de son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le doute au sujet de l’avenir de Lionel Messi ajoute une part de suspense indéniable à cette folle saison de Liga. Déjà très élevé en raison de l’écart minime qui sévit entre l’Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone, celui-ci prend une dimension encore plus excitante à l’approche du mois de juin... où « La Pulga » sera libre.

Conscient de sa situation, l’attaquant argentin (33 ans) entend prendre sa décision fin mai au coup de sifflet final de la saison. En attendant, les rumeurs vont bon train au sujet de son futur, le PSG restant au rang numéro 1 de ses courtisans. Pourtant, Daniel Alves semble avoir la clé du problème.

« Où serais-tu plus heureux qu’à Barcelone ? »

Interrogé au sujet de l’avenir de son grand ami, l’ancien défenseur du Barça a glissé une petite anecdote lorsque les deux joueurs étaient encore partenaires en Catalogne. « Je lui ai dit plusieurs fois : il est né pour être un joueur du FC Barcelone et le FC Barcelone est né pour être son club, a glissé Alves au Guardian. Et lui, il m’a un jour donné un conseil que je n’oublierai jamais : ‘Où serais-tu plus heureux qu’à Barcelone ? Moi, c’est pour ça que je reste’. » Cette petite confidence pourrait aujourd’hui avoir une autre résonance.