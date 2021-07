FC Barcelone, PSG - Mercato : la Copa América en poche, grande nouvelle à venir pour Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Lionel Messi en avait rêvé, Angel Di Maria l’a fait. Grâce à une réalisation du milieu offensif du PSG, l’Argentine a battu le Brésil de Neymar en finale de la Copa América cette nuit au Maracana (1-0) !

Il s’agit d’une grande première dans la carrière de Messi, qui était toujours resté à quai avec l’Albiceleste, notamment contre le Chili. L’ancien prodige du FC Barcelone n’a d’ailleurs pas masqué son émotion au moment de soulever la coupe, lui qui va devoir trancher la question de son avenir d’ici peu.

Selon Fabrizio Romano, tout serait désormais presque en place pour une prolongation au Barça. « Le Barça reste sur sa position : Leo Messi restera et signera un nouveau contrat jusqu’en juin 2023 dans les jours suivant la Copa América, assure le journaliste de Sky Italia. Laporta et l’entourage du FC Barcelone n’ont plus aucun doute, seulement une question de temps pour compléter l’opération d’un point de vue financier. » Si la LaLiga attend toujours un dégraissage massif du club catalan, As annonce qu'elle a bien inscrit Messi dans les registres pour la saison prochaine. Signe supplémentaire que son avenir est fixé ?

