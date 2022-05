FC Barcelone, PSG - Mercato : la fin du feuilleton Dembélé, c'est pour bientôt !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que le Bayern Munich est intéressé par Ousmane Dembélé pour la saison prochaine. Ça fait du beau monde sur l'ailier français puisque Newcastle et le PSG suivent également l'évolution de ses négociations avec le FC Barcelone concernant une prolongation, lui qui sera libre à compter du 1er juillet. Si les discussions ont bien avancé, les positions des deux parties restent tout de même éloignées au niveau salarial.

Selon El Mundo Deportivo, une ultime réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours. Elle devrait se tenir après l'ultime match de la saison, dimanche, contre Villarreal. Les dirigeants barcelonais veulent en finir avec cette négociation qui traîne en longueur et savoir s'ils doivent finaliser le recrutement de Raphinha (Leeds) ou pas. D'ici la semaine prochaine, donc, on devrait savoir si Dembélé sera encore barcelonais en 2022-23 !

Pour résumer

Une nouvelle réunion entre la direction du FC Barcelone et l'agent d'Ousmane Dembélé est prévue pour la semaine prochaine afin de déterminer si l'ailier français prolongera avec les Blaugrana ou pas. Si c'est non, le Bayern Munich et le PSG sont à l'affût.