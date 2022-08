FC Barcelone, PSG - Mercato : la fin du rêve pour Bernardo Silva ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Tant qu'il y a de la vie, on le sait, il y a de l'espoir. Le FC Barcelone et le PSG tenteront donc, d'ici la fin du mercato estival, tout ce qui est possible afin de convaincre Manchester City de lâcher le si brillant milieu de terrain, Bernardo Silva. On ne sait si ce dernier a des envies d'ailleurs, seul son entraîneur, Pep Guardiola, a été très clair depuis des semaines, expliquant qu'il ne voulait pas poursuivre avec City sans son joueur.

Il y a quelques minutes, c'est le directeur exécutif du club mancunien qui en a remis une couche sur le dossier. Alors qu'on lui demandait si la piste Silva au FC Barcelone était plausible, il a répondu : "Il est déjà un peu tard pour parler des arrivées et des départs".