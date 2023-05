FC Barcelone, PSG – Mercato : la prolongation de Dembélé en bonne voie

Le FC Barcelone s’active pour prolonger Ousmane Dembélé. L’ailier français très apprécié de Xavi, devrait continuer son aventure en Espagne, et le Barça est plus pressé que jamais pour le prolonger, puisqu’une clause libératoire existerait dans le contrat d’Ousmane Dembélé, à hauteur seulement de 50M€.

L’idée serait donc de prolonger le français, afin de rediscuter de cette clause, et de la rehausser comme l’explique Fabrizio Romano. Les négociations ont déjà commencé puisque Xavi, aurait assuré à ses dirigeants, que son joueur est essentiel à son équipe. De son côté, Ousmane Dembélé est très heureux au Barça et souhaiterait continuer l’aventure avec les Blaugranas.

Understand negotiations are ongoing to extend Ousmane Dembélé’s contract at Barça — crucial step as there’s €50m clause into current deal. 🔵🔴 #FCB



Further talks will take place soon, but Xavi considers Ousmane as key player and Ousmane is very happy at Barça & with Xavi. pic.twitter.com/ULNKxZeVqG