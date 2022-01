FC Barcelone, PSG - Mercato : la réunion pour Dembélé s'est avérée positive

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Comme attendu, la réunion de la dernière chance entre le FC Barcelone et Moussa Sissoko a eu lieu. Mais c'était hier soir, soit juste après que l'agent d'Ousmane Dembélé ait posé le pied en Catalogne et ait reçu un appel de Leonardo (PSG)... Lors de cet entretien, l'entraîneur du Barça, Xavi, et le secrétaire technique, Jordi Cruyff, étaient présents mais pas le directeur du football, Mateu Alemany, touché par le covid.

El Mundo Deportivo explique que cette réunion s'est très bien passée et qu'elle a permis de dissiper beaucoup de la tension qui régnait entre les deux camps. Ousmane Dembélé a renouvelé son désir de rester au Barça et son agent aurait dit que c'était également son attention, alors qu'on lui prête la volonté de récupérer une belle commission en cas de départ en fin de saison dans un club fortuné. Néanmoins, Xavi et Cruyff ont répété que l'offre du club ne bougerait pas et que tant que l'ailier n'aurait pas signé de nouveau contrat, il resterait en dehors du groupe les jours de match et serait placé sur le marché des transferts. La balle est désormais dans le camp de Dembélé. Soit il prolonge et tout s'arrange, soit il part, soit il s'apprête à vivre six mois difficiles...

