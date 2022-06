FC Barcelone, PSG - Mercato : de Jong accepte de partir, Laporta reçoit une offre !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone va connaître un été mouvementé. Après une saison sportivement décevante, les dirigeants catalans veulent entamer une nouvelle ère. Pour cela, l’effectif doit être repensé pour être le plus compétitif possible. Plusieurs joueurs “indésirables“ sont poussés vers la sortie pour que le club puisse recruter à tous les postes. Cependant, le joueur qui attire le plus de convoitises est Frenkie de Jong, titulaire indiscutable de Xavi. Un club aurait même déjà formulé une offre pour le milieu de terrain néerlandais.

Selon “El Chiringuito“, Manchester United aurait offert un montant de 50 millions d’euros pour s’attacher les services de Frankie de Jong. Une offre qui ne satisfait pas les dirigeants catalans qui veulent 80 millions d’euros pour libérer l’international Hollandais. Les Red Devils pourraient augmenter leur offre dans les prochains jours.

De son côté, Frenkie de Jong aurait montré sa volonté de jouer en Premier League et à Manchester United, indique The Athletic. Le Néerlandais a compris qu'il était sur le marché et aurait revu sa position, lui qui voulait rester à Barcelone. Affaire à suivre…

💰"El UNITED ha hecho una OFERTA por FRENKIE De Jong de unos 50 millones"💰



🔴"El BARÇA pide 80 millones"🔵



Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/Z4dgr5l1XA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2022

Pour résumer Frenkie de Jong attire de nombreuses convoitises. Un club aurait même déjà fait une offre à Joan Laporta. Manchester United aurait offert un montant de 50 millions d’euros pour s’attacher les services de Frankie de Jong.

Adam Duarte

Rédacteur