FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a trouvé un argument fatal pour retenir Messi

AS : « Vini, Vidi, Vici »

AS rend hommage à Vinicius Junior, homme du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1). Le Brésilien a été dans tous les bons coups et a inscrit un doublé magistral face aux Reds.

MARCA : « Vinicius couronné »

Marca a le même héros en Une du jour, en mettant en vedette Vinicius Junior et l’écusson du Real Madrid. « Énorme match des Merengue, qui grandissent en C1 », savoure le quotidien madrilène. On apprend également que le FC Barcelone n’a pas encore bougé pour prolonger Lionel Messi.

SPORT : « Trois ans de plus pour Dembélé »

SPORT sort l’information du jour en affirmant que le FC Barcelone a proposé une prolongation de trois ans à Ousmane Dembélé, jusqu’en 2025, avec le feu vert du staffe technique et sous réserve d’un accord économique. Une réponse est attendue d’ici au début de l’Euro cet été. Si le dossier capote, l'ancien Rennais serait mis sur le marché mais l'optimisme semble de rigueur en Catalogne. Il s’agirait ainsi d’une première pierre posée par Joan Laporta pour retenir Lionel Messi.

MUNDO DEPORTIVO : « Lancés vers le Clasico »

Mundo Deportivo se concentre sur le Clasico qui aura lieu samedi entre le Real Madrid et le FC Barcelone (21h). Le journal catalan rappelle que le Barça arrive en force à Valdebebas, avec 19 journées sans défaite et 51 points pris sur 57 possibles ! De plus, les hommes de Ronald Koeman restent sur six succès d’affilée.