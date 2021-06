FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a une arme de plus pour Messi, une annonce est tombée

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les doutes au sujet de l’avenir de Lionel Messi (33 ans) pourrait être levés ces prochains jours. Hier soir, Joan Laporta a évoqué le sujet en marge de la présentation du documentaire « Messi, el desè art » réalisé par TV3. ET son optimisme dans le dossier est toujours de rigueur.

« Je n'envisage ni ne considère un non de Leo Messi, a-t-il affirmé haut et fort. Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester. on espère le faire le plus tôt possible. Les choses se présentent bien mais rien n'est encore fait. Kun Agüero lui dit tous les jours : "Signe, que nous jouions ensemble"».

Autre signe positif : Messi n’est pas gourmand au point de vue économique et ne mettrait donc pas les finances du FC Barcelone dans le rouge avec ses futurs émoluments. « Leo a rendu les choses très faciles, le fair-play financier est un autre champ de bataille, a ajouté Laporta en évoquant la suite du mercato. Nous devons respecter les règles, nous allons les respecter. Il y aura plus de recrues, mais sans payer de transfert. Nous allons faire de nombreux échanges, bien que nous ayons une masse salariale très élevée par rapport à d'autres clubs. »

