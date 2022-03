FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta clarifie l’avenir de Messi et annonce 2 recrues mystères !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Quoi de mieux qu’une longue tirade de Joan Laporta pour en finir avec le silence pesant de la trêve internationale ? Hier soir, le président du FC Barcelone s’en est donné à cœur joie au sujet du mercato à venir en faisant notamment savoir qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé aurait peu de chances de signer au contraire de Mohamed Salah ou Robert Lewandowski. Aussi, deux recrues auraient déjà signé en Catalogne !

« Nous avons déjà complété deux signatures pour la saison prochaine : un défenseur central et un milieu de terrain mais je ne suis pas autorisé à donner leurs noms », a-t-il claironné. Fabrizio Romano assure qu’il s’agit d’Andreas Christensen et de Franck Kessié. Pour ne rien gâcher, Laporta a ensuite longuement évoqué le cas Lionel Messi (PSG, 34 ans) en lui claquant la porte au nez !

« La relation est moins fluide, maintenant il est à Paris, a-t-il reconnu. Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire. Je ne lui parle plus comme avant. Je me sentais moins bien personnellement que sportivement. Ses proches regrettent Barcelone mais je n'ai reçu aucun message de Leo ou de son entourage au sujet d’un possible retour. Pour le moment, nous n'envisageons pas cette option. Nous construisons une jeune équipe qui commence à travailler mais Leo est Leo, c'est le meilleur joueur du monde.

