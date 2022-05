FC Barcelone, PSG – Mercato : Laporta débarque sur une piste estampillée Jorge Mendes

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Potentiellement en quête d'un buteur avec les départs possibles de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, le PSG s'est vu offrir les services de João Felix (Atlético Madrid, 22 ans). Sur ce dossier, le Champion de France pourrait bien se retrouver en concurrence avec son vieil ennemi du Barça.

Si les Blaugranas érigent plutôt en priorité la venue de Robert Lewandowski, AS assure que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a un grand intérêt pour le protégé de Jorge Mendes, auteur d'une saison mitigée chez les Colchoneros.

Après avoir tenté de le faire signer cet hiver en prêt avec option d'achat, le Barça pourrait bien revenir à la charge cet été sur João Félix. Du côté de l'Atlético, on espère toujours récupérer sa mise initiale et on ne veut pas ouvrir la porte à moins de 100 M€. Du côté de l'ancien joueur de Benfica, on ne serait pas contre l'idée de changer d'air. Affaire à suivre...

João Félix dans le radar du FC Barcelone Proposé au PSG par Jorge Mendes, João Félix (Atlético Madrid, 22 ans) serait également dans le radar de Joan Laporta au FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'assure AS ce dimanche.

Alexandre Corboz

Rédacteur