FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta drague Messi, une autre recrue galactique va signer !

Le FC Barcelone a la folie des grandeurs. Après avoir recruté quatre joueurs cet été, dont Robert Lewandowski et plus récemment Jules Koundé, Joan Laporta a encore promis du lourd à venir au mercato. « Ceux qui sont surpris par les arrivées devraient être calmes car ils peuvent être encore plus surpris », a-t-il affirmé depuis les États-Unis.

Selon le journal catalan Sport, « Koundé ne sera pas la dernière bombe du Barça sur ce mercato estival, qui dure encore un mois et qui peut amener une autre surprise. » Cette surprise ne sera pas Lionel Messi, plutôt attendu l’été prochain par le Barça.

« Le retour de Messi est quelque chose auquel j'aspire et dont je me sens responsable, et je pense que nous ferons de cette ambition une réalité, c'est notre intention », a confirmé un Laporta rasséréné mais qui sait que le PSG veut prolonger l'Argentin, dont le contrat expire en juin 2023.