FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta met un énième coup de pression à Dembélé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après la démonstration du FC Barcelone à Madrid (4-0) dimanche dernier, qui a vu Ousmane Dembélé réaliser un grand match et délivrer deux passes décisives, on pensait que les positions entre les deux camps s'étaient rapprochés. Et allaient enfin aboutir à une prolongation. D'ailleurs, les agents de l'ailier français, en fin de contrat en juin et qui a jusque-là repoussé toutes les propositions de ses dirigeants, avaient assuré qu'ils viendrait illico en Catalogne si la direction du FCB voulaient les voir. Et Joan Laporta de rappeler que le clan Dembélé avait une offre entre les mains et qu'il ne tenait qu'à lui de l'accepter.

Mais ce samedi, changement de décor ! Dans une vidéo diffusée sur internet, Joan Laporta a expliqué que l'offre pour Dembélé "avait expiré" et qu'il "n'avait aucune nouvelle indiquant qu'il voulait continuer". Un coup de pression en bonne et due forme, histoire de décanter un dossier qui traîne en longueur depuis six mois. Et qui permettrait d'avancer en parallèle sur celui de Raphinha (Leeds United)...

🎙️ #EntrevistaMD a @JoanLaportaFCB



❗ El presidente del Barça habla sobre Dembélé



🗣️ "La opción que tenía ha expirado"



🗣️ "No tenemos noticias de que él quiera continuar"



✍️ @ffpolo | @EduPolo pic.twitter.com/1EekgoQuR3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur