FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta met un point final à la polémique Messi avant le Clasico

Hier, le FC Barcelone a tenu une assemblée générale au cours de laquelle les socios se sont prononcés sur plusieurs sujets d'importance, comme la rénovation du Camp Nou. Ce projet nécessitant un emprunt de 1,5 milliard d'euros a été validé dans une très large majorité. Mais le président du club, Joan Laporta, a aussi dû s'expliquer une énième fois sur les conditions du départ de Lionel Messi, sujet extrêmement sensible pour tous les supporters du Barça.

Laporta a dit : "Nous n'avions aucune marge salariale et la situation économique dont nous avons hérité n'était pas bonne. Tout s'est réuni pour qu'il parte. Il n'y avait rien de fait entre lui et le PSG. Léo voulait continuer". Pas de possibilité de prolonger l'astre argentin, comme le jurent Javier Tebas et les membres de la commission financière de la Liga, pas d'accord préalable avec Paris. Cette réponse mettra-t-elle un point final au départ polémique du meilleur joueur de l'histoire du club ?

