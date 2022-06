FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta refuse une nouvelle offre pour de Jong

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Frenkie de Jong est l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif du FC Barcelone. C'est pourquoi le milieu de terrain néerlandais pourrait quitter la Catalogne cet été et ainsi renflouer les caisses du club blaugrana.

Courtisé par le Paris Saint-Germain et surtout Manchester United, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam aurait fait l'objet d'une nouvelle offre des Red Devils. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, elle s'élèverait à 65 millions d'euros. Une proposition que le président du Barça, Joan Laporta, aurait refusée.

Frenkie de Jong deal. Manchester United are always in direct contact with Barça. The verbal proposal now discussed between clubs is around €65m guaranteed fee, after €60m plus add-ons opening bid rejected. 🚨🇳🇱 #MUFC



There are still no changes on player and agents side. pic.twitter.com/RMt3xdIn95