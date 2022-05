FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça sait à quel prix il peut faire craquer le Bayern Munich pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En quête d'un avant-centre de classe mondiale pour la saison prochaine, le FC Barcelone s'est lancé à l'assaut de l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, également courtisé par le Paris Saint-Germain.

Mais alors que le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, a confirmé les envies de départ du Polonais, le Barça penserait pouvoir trouver un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de Robert Lewandowski autour des 30-40 millions d'euros, selon les informations du Times. De son côté, Sport1 a annoncé ce vendredi qu'un accord verbal aurait été trouvé entre les Blaugrana et l'ancien joueur du Borussia Dortmund sur les bases d'un contrat de trois ans.

