FC Barcelone, PSG – Mercato : le choix de Messi est fait, un ex de l'OM confirme

Eliminé de la Ligue des Champions par le PSG, battu dans le Clasico par le Real Madrid, le FC Barcelone ne semble plus guère avoir que la finale de Coupe du Roi pour sauver sa saison. A l'issue du match de samedi soir, Lionel Messi aurait alors toute la latitude de prendre une décision sur son avenir, en fonction de son ressenti et de l'offre du Barça.

« Je pense que Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête »

Pour l'ancien directeur sportif du FC Barcelone et de l'OM Andoni Zubizarreta, qui s'est exprimé sur Catalunya Radio, le match face à l'Athletic Bilbao n'aura pas d'incidence sur la prolongation ou non de Messi, en fin de contrat au 30 juin.

« Messi a mérité le droit de penser. et décider. Le président a déjà dit qu'il ferait tout son possible pour que ça continue. À partir de là, s'il décide de continuer, alors merveilleux. Et sinon, la vie continue (…) Dans le processus dans lequel nous prenons nos décisions, les choses qui nous arrivent influencent. Ce sont des éléments qui s'additionnent, mais je pense que Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête. La finale de la Coupe fait partie de ces éléments qui vous aident à confirmer. Mais je ne pense pas que ce soit décisif », a glissé l'ancien gardien de but.