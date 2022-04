FC Barcelone, PSG – Mercato : le coach du Bayern se positionne pour Lewandowski... et Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Annoncé comme l'un des dossiers chauds de l'été s'il ne prolonge pas son contrat au delà de juin 2023 au Bayern Munich, Robert Lewandowski est parti pour faire durer le suspense et languir le FC Barcelone ou encore le PSG, deux clubs prêts à accueillir l'international polonais en cas de départ. Du côté du club bavarois, où on a rencontré son agent Pini Zahavi, on espère toujours arriver à un accord.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann s'est clairement positionné en faveur de la prolongation du meilleur buteur d'Europe cette saison (48 buts TTC).

Si Erling Haaland (Borussia Dortmund) est annoncé pour remplacer Robert Lewandowski en cas de départ, la piste du Norvégien ne fait pas sauter au plafond Nagelsmann :

Nagelsmann on Lewandowski's future: “It's always good for the club to have planning security. I'd like us to reach an agreement with Lewy”. 🔴🇵🇱 #FCBayern



“I want Lewandowski’s contract to be extended. That's my point of view. He’s different from Haaland”. @iMiaSanMia