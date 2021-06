FC Barcelone, PSG – Mercato : le couac Wijnaldum laisse le Barça démuni

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le FC Barcelone entendait frapper fort dans le marché des joueurs libres en attirant tous les grands noms en fin de bail, seuls Eric Garcia (Manchester City) et Sergio Agüero (Manchester City) ont finalement rejoint la Catalogne pour l'instant. Memphis Depay (OL) hésite et Georginio Wijnaldum (Liverpool) s'est détourné du Barça pour signer au PSG avec un salaire près de deux fois supérieur à celui qu'on lui proposait en Catalogne.

Le Barça n'a pas les fonds pour Pellegrini ou Merino

Comme le rapportent conjointement SPORT et Mundo Deportivo, le Barça est aujourd'hui bridé dans ses investissements et a même du mal à s'aligner sur des joueurs libres. Une situation qui frustre forcément l'ambitieux Joan Laporta, lequel rêvait d'attirer une star cet été (Lautaro Martinez, Erling Haaland) avant de se rendre compte de l'état réel des finances laissé par l'administration Bartomeu.

Aujourd'hui, le FC Barcelone n'est même pas en mesure de s'aligner sur ses plans B dans l'entrejeu que sont Lorenzo Pellegrini (AS Roma, 24 ans) et Mikel Merino (Real Sociedad, 24 ans). La cause ? Les clubs priopriétaires se retranchent tous derrière les clauses libératoires : 70 M€ pour l'Espagnol de la Real, 30 M€ pour l'Italien de la Louve. Des sommes injouables pour le Barça sans envisager certaines ventes...