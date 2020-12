FC Barcelone, PSG – Mercato : le dernier plan drague sur Messi bien parti pour marcher

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lionel Messi n'aurait pas pu être plus clair sur ses plans d'avenir à l'occasion de la fameuse interview accordée à la Sexta. « J’ai toujours eu l’illusion de pouvoir profiter de l’expérience de vivre aux USA, voir comment est ce championnat, comment est la vie là-bas. Cela me plairait. Après, je ne sais pas si cela arrivera un jour ».

Comme nous vous l'évoquions ce matin, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que du côté des Etats-Unis, on fasse les yeux doux à celui qui apporterait un terrible coup de projecteur au championnat américain. « Tu seras toujours le bienvenu ici Leo », a tweeté le compte espagnol de la MLS.

Messi a prévu de retrouver Suarez en MLS

Une invitation à succomber à la tentation américaine qui risque fort de fonctionner dans un avenir très proche. Car Radio Catalunya en a dit plus sur les projets de Lionel Messi qui passeraient notamment par la reformation d'un duo de choc avec Luis Suarez !

La radio espagnole assure en effet que Messi et Suarez, qui ont fait les beaux jours du FC Barcelone, ont déjà prévu de porter à nouveau le même maillot. Et dans ce cadre, la destination ciblée serait l'Inter Miami de David Beckham, Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi. Reste à savoir quand ce projet pourra se concrétiser dans la mesure où Messi semble vouloir rester compétitif au plus haut niveau jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar.