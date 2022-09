FC Barcelone, PSG – Mercato : le dossier Bernardo Silva relancé en janvier ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si Bernardo Silva (28 ans) a fait le choix de rester à Manchester City cet été, le FC Barcelone n'aurait pas complètement renoncé à la venue du Portugais. Si l'on en croit le quotidien Sport, Joan Laporta aurait fait de l'ancien Monégasque sa priorité pour 2023.

Le clan Bernardo Silva est prudent

Le média catalan affirme même que le Barça, qui a connu de gros soucis à inscrire ses recrues cet été, pourrait retenter le coup dès janvier pour attirer le milieu offensif des Citizens. On voit cependant mal les Blaugranas être en capacité de sortir les 90-100 M€ réclamés par Manchester City pour ouvrir la porte.

Une chose est certaine : Bernardo Silva, qui était également courtisé par le PSG cet été, ne fera pas n'importe quoi. Son père Paulo Silva a été très clair sur le sujet. Pour qu'un départ intervienne, il faudra que les « choses soient faites avec rationalité et non émotivité ». Or, avec le Barça, on est assez loin de la rationalité ces derniers mois...