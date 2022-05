FC Barcelone - Mercato : deux cadors anglais compliquent le dossier Lewandowski au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone est clair : Robert Lewandowski est la priorité offensive du club, pour cet été. Les dirigeants veulent installer le buteur polonais à la pointe de l’attaque de Xavi pour que l’équipe redevienne compétitive dès la saison prochaine. Cependant, son dossier n’est pas si facile et il se complique de plus en plus pour le club espagnol.

Selon les informations de “Sport“, en plus des Blues Chelsea, c’est Arsenal et Tottenham qui veulent aussi croire à une arrivée du buteur du Bayern Munich cet été. Malgré cet intérêt, le FC Barcelone reste la destination préférée du joueur en cas de départ lors du mercato estival 2022.

En plus du FC Barcelone, Arsenal et Tottenham sont entrés dans la course pour s’attacher les services de Robert Lewandowski !



(🗞 @footmercato) pic.twitter.com/QFe68SKKLC — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 21, 2022

Pour résumer Courtisé par le FC Barcelone, Robert Lewandowski n’est pas sûr de signer au club cet été. Son dossier se complique même de jour en jour. Les clubs anglais d'Arsenal et de Tottenham sont entrés dans la course pour signer le buteur.

Adam Duarte

Rédacteur