FC Barcelone, PSG - Mercato : le fantasme Neymar toujours d'actualité !

A ceux qui pensaient que Neymar avait clos le débat sur son avenir, la presse espagnole a apporté un sérieux démenti ce jeudi. Pour résumer, le Brésilien a déclaré que sa prolongation de contrat n'était même plus un sujet car elle était actée et qu'il se sentait heureux à Paris. D'ailleurs, le PSG envisagerait de l'officier très rapidement afin d'inciter Kylian Mbappé à en faire de même. Seulement voilà, il en faudrait plus pour décourager les médias ibériques.

Il jouerait sur les deux tableaux mais voudrait le Barça en priorité

Ce jeudi, le quotidien Sport publie ainsi un article intitulé "Neymar, très difficile… mais pas impossible" ! L'argument en faveur d'un retour au FC Barcelone, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit ? La volonté du Brésilien de rejouer coûte que coûte avec Lionel Messi. Et comme l'Argentin est sur le point de prolonger avec le Barça…

Sport explique que l'attaquant a compris les leçons de l'été 2019, quand il avait fait le forcing pour retourner au FCB, ce qui lui avait valu beaucoup d'insultes et de défiance lors de ses premiers matches au Parc des Princes avec le PSG. Cette fois, il avancerait ses pions dans deux directions opposées, avec Paris pour la prolongation et avec le Barça pour un retour. En espérant l'un mais en se contentant de l'autre si les choses tournent mal. Pourquoi pas…

Estou animado por estar fazendo parte do https://t.co/IzHYTclXUk como Embaixador Cultural. Visite PSxNJR para ver como o poker está se conectando com a cultura, e fique ligado para saber mais.https://t.co/qxkFR7WO1A#ImIn #PSxNJR #neyday pic.twitter.com/LdpEPzcKSP — Neymar Jr (@neymarjr) April 14, 2021

