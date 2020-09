FC Barcelone, PSG - Mercato : le feuilleton Messi à moitié relancé !

On ne va pas récapituler tous les volets du feuilleton Lionel Messi cet été. L’attaquant du FC Barcelone, désireux de partir, a finalement fait machine arrière devant le manque de propositions concrètes et la somme réclamée par ses dirigeants (700 M€).

En fin de contrat en juin 2021, Messi pourrait partir libre et signer pourquoi pas à l’Inter Milan. Steven Zhang s’est livré sur le sujet en détails et s’il a fait une croix sur une arrivée potentielle d’ici au 5 octobre, le grand patron du club italien a laissé plané le doute pour plus tard.

Un transfert pas à l’ordre du jour mais...

« Non, un investissement comme celui-ci ne peut pas coller avec notre projet. Tout du moins, pas en ce moment, a-t-il pris le soin de préciser au Corriere della Sera pour faire comprendre à Messi que la porte de l’Inter n’était pas totalement fermé en 2021. Innovation, programmation, croissance constante, stabilité économique sont les pierres angulaires de notre projet. En suivant cette voie, qui nécessite une planification à long terme, nous arriverons aux résultats et aux objectifs prévus et nous ramènerons l'Inter au niveau national et international qui lui correspond. »