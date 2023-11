FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouveau clin d’œil de Bernardo Silva au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Retenu cet été par Pep Guardiola alors qu'il était en contacts avec le FC Barcelone et le PSG, Bernardo Silva a prolongé avec Manchester City jusqu'en 2026. Mais le milieu offensif portugais de 29 ans ne donne pas l'impression de vouloir finir sa carrière chez les champions d'Europe. Il fait régulièrement des appels du pied à ses deux principaux courtisans. A Paris, il retrouverait Kylian Mbappé et Luis Campos, avec qui il s'était bien entendu à Monaco. A Barcelone, il réaliserait un rêve d'enfant.

Le jeu d'Iniesta "enchantait" Silva

D'ailleurs, dans une interview à ESPN, Silva a révélé que le joueur qui l'avait fait le plus rêver dans sa jeunesse était Andres Iniesta. "Sa façon de jouer m'enchantait", a déclaré le Portugais, qui a la même capacité que l'Espagnol à créer des occasions. Hélas, un transfert au Barça aura bien du mal à se concrétiser, selon Sport, qui relaye ses propos. Car City réclame plus de 60 M€ pour son joueur et le club catalan n'a pas les moyens de verser une telle somme...

😜 El nuevo guiño de Bernardo Silva al Barça



👉 El portugués aprovecha cualquier ocasión para refrendar su devoción al club blaugranahttps://t.co/Mr8on2aMxI — Diario SPORT (@sport) November 2, 2023

