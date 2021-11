FC Barcelone, PSG - Mercato : le retour de Lionel Messi en préparation ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il était à peine parti, mi-août, que les supporters, les joueurs et les dirigeants du FC Barcelone le pleuraient déjà. Et deux mois et demi plus tard, les regrets sont toujours énormes en Catalogne concernant Lionel Messi. Surtout que l'Argentin ne s'épanouit pas à Paris et que les Blaugrana font peine à voir sur le terrain. De là à imaginer des retrouvailles, il y a un pas que Victor Font à effectuer lors d'une interview à la radio RAC-1.

Candidat à la présidence du FCB au printemps, Font, qui ne veut pas être un opposant mais une force de proposition à Joan Laporta, a déclaré au sujet de Lionel Messi : "Il aurait mérité de sortir par la grande porte. Mais à partir de ce moment, le Barça devrait penser à la façon de faire revenir Messi en 2023". Sauf que l'Argentin et le PSG ont une option pour une troisième saison. Vu l'état des relations entre le Qatar et le FCB, pas sûr que La Pulga soit libre à l'horizon 2023…

😲 "El club debe pensar ya en la vuelta de Messi para 2023" https://t.co/YGfr0tFU6j pic.twitter.com/uVUcYmOpKp — MARCA (@marca) November 9, 2021