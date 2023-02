FC Barcelone, PSG - Mercato : le retour de Messi rendu possible par... ses enfants ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce vendredi, c'est deux salles, deux ambiances entre les deux grands quotidiens sportifs pro-Barça. D'un côté, il y a Sport, qui explique que le FCB ne doit faire revenir Lionel Messi qu'en tant que dirigeant. Que les finances sont trop mauvaises pour supporter son salaire colossal de joueur, que la page est tournée, que Xavi est parti sur un autre projet. Bref, La Pulga, c'est merci mais non merci tant qu'il n'aura pas raccroché les crampons.

Et puis, il y a El Mundo Deportivo qui, lui, espère voir le lutin terminer sa carrière dans son club de toujours. Il publie ce jour un papier dans lequel il explique combien la réunion entre Jorge Messi et Joan Laporta était importante. Mais le plus important, c'est cette chute : "Tant que Leo n'a pas prolongé avec le PSG, tant qu'il n'a pas signé à Miami ou en Arabie, tout reste ouvert. Et Castelldefels manque beaucoup à ses enfants". Très porté sur la famille, amoureux de Barcelone et respectueux d'un club qui lui a tout donné, Lionel Messi pourrait donc se laisser tenter par un retour en juin.