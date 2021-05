FC Barcelone, PSG - Mercato : le retour de Neymar acté après Manchester City ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le Paris Saint-Germain aborde un véritable tournant dans son histoire moderne, ce soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium. S'il se fait sortir par Manchester City, il est possible qu'une ou plusieurs de ses stars décident d'aller voir ailleurs en fin de saison. Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu'il opterait pour le meilleur challenge sportif, étant entendu qu'il a un faible depuis longtemps pour le Real Madrid. Mais il semblerait que Neymar soit dans le même cas…

Le quotidien Sport assure dans son édition du jour que la demi-finale retour de Champions League est un "match clef" pour l'avenir du Brésilien. En gros, si le PSG se qualifie pour sa deuxième finale de C1 consécutive, et sachant que ni Chelsea ni le Real Madrid n'est insurmontable cette saison, alors il signera la prolongation de contrat avec le club de la capitale. Prolongation sur laquelle les deux parties sont d'accord depuis des semaines.

En revanche, si l'élimination est au bout de la journée, il ne signera rien et attendra que le FC Barcelone passe la deuxième pour le faire revenir. Le même média expliquait la semaine dernière que Joan Laporta avait sondé Nasser al-Khelaïfi pour un futur transfert. Malgré l'envie du Barça et du Brésilien de reprendre le cours de leur histoire, pas sûr que les Qataris donnent leur feu vert. La situation pourrait être aussi bloquée qu'à l'été 2019, quand Neymar s'était résigné à rester.

