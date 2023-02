FC Barcelone, PSG - Mercato : le socio qui contestait le départ de Messi est fixé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le jour même où le frère de Lionel Messi annonce via Twitch que l'attaquant ne retournera pas au FC Barcelone, le Tribunal de l'Union européenne a porté un autre coup au moral des socios blaugranas. Mais celui-ci était beaucoup plus attendu. Le verdict concerne la plainte déposée par un abonné français du géant catalan, qui avait déposé une plainte contre le transfert de Lionel Messi au PSG à l'été 2021. Une attaquant qui avait peu de chances d'aboutir puisqu'elle impliquait une remise en cause du système des transferts mais aussi une condamnation du dopage financier opéré par le Qatar dans la capitale...

Néanmoins, l'avocat du socio, maître Juan Branco, a annoncé réfléchir à faire appel et expliqué que d'autres batailles pourraient avoir lieu : « La balle est maintenant dans le camp de la Liga et du conseil d'administration du FC Barcelone. Quant à nous, la procédure principale auprès du Tribunal administratif de Paris est encore en cours et une audience aura lieu bientôt. Et on a bon espoir d'être entendus, même si, évidemment, en tant que socios, c'est plus difficile qu'avec l'appui d'une institution ».