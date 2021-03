FC Barcelone, PSG - Mercato : Leonardo aurait pris les devants pour Agüero, avec Messi en tête

Hier soir, Sergio Agüero a annoncé sur les réseaux qu'il quitterait Manchester City à la fin de la saison. A 32 ans, l'attaquant argentin, qui évolue en Angleterre depuis 2011 et est le meilleur canonnier de l'histoire des futurs champions (257 buts en 384 apparitions), veut donner une nouvelle orientation à sa carrière. Selon plusieurs sources, il voudrait jouer ses dernières saisons européennes aux côtés de Lionel Messi avant de raccrocher les crampons dans son club de cœur, Independiente.

Pochettino l'adore

En se positionnant ainsi, Agüero est devenu un objet de désir pour les clubs désireux de compter Lionel Messi dans leurs rangs la saison prochaine. A Barcelone, où La Pulga sera en fin de contrat en juin, Joan Laporta a fait du Kun une priorité afin d'inciter son sextuple Ballon d'Or à parapher un nouveau contrat.

Mais à Paris, on pense la même chose ! Et selon Foot Mercato, Leonardo aurait même déjà pris les devants en formulant une offre à Agüero. Le média explique par ailleurs que cinq autres clubs se sont positionnés, dont Manchester United, Chelsea et l'Inter Milan. Mauricio Pochettino serait fan d'Agüero et, à l'heure où l'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire loin de France, il verrait d'un bon œil l'arrivée de son compatriote. Voire de deux…