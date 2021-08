FC Barcelone, PSG - Mercato : les adieux émouvants de Lionel Messi, qui confirme les contacts avec Paris

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C’est un Lionel Messi en pleurs qui est monté sur l’estrade d’une des salles du Camp Nou. Le génie a mis du temps avant de pouvoir pleurer puis il a prononcé un discours au cours duquel il a tenu à remercier tout le monde, sans critiquer qui que ce soit (même si on notera qu'il a appelé Joan Laporta uniquement par son nom), et s’est tu pour se remettre à pleurer quand la salle entière, où la plupart de ses coéquipiers et sa famille étaient réunis se sont levés pour lui faire une standing ovation.

Pendant les questions des journalistes, il a confirmé qu’il avait toujours cru pouvoir prolongé, qu’à son retour de vacances, il était convaincu que ça allait se faire mais que le président Laporta lui avait dit que la Ligue ne validait pas la chose. Pas d’attaque contre le dirigeant blaugrana ou contre Javier Tebas. Interrogé sur le PSG, il a confirmé des contacts mais affirmé que rien n’était signé pour le moment, jurant qu’il avait d’autres contacts.

Les joueurs se lèvent pour acclamer #Messi pic.twitter.com/CdJuRR0ph2 — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 8, 2021