FC Barcelone, PSG - Mercato : Lewandowski drague Messi

Dans une longue interview accordée au quotidien catalan Mundo Deportivo, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a exprimé son souhait de jouer avec Lionel Messi avant la fin de sa carrière.

"Il est le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer"

"J'aimerais jouer avec Lionel Messi avant de prendre ma retraite. (...) Ce n'est pas ma décision. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un "meneur de jeu", peut-être qu'il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers bien qu'il continue à les marquer. Mais comparé à d'autres fois, il est désormais le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer", a déclaré le Polonais.

Avant cela, l'ancien Bavarois est revenu sur sa discussion avec la Pulga à la fin du match entre l'Argentine et la Pologne (3-0) en phase de poules de la Coupe du monde 2022. "Je peux seulement dire que c'était une conversation agréable. Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé mais c'était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine était la grande favorite pour remporter le titre."

