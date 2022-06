FC Barcelone, PSG - Mercato : Lewandowski en négociations avec un autre club ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Bayern Munich a beau avoir recruté Sadio Mané, il n'entend toujours pas lâcher Robert Lewandowski. A moins qu'il ne s'agisse de manœuvres destinées à arracher une meilleure indemnité de la part du FC Barcelone. Toujours est-il qu'après le directeur sportif Hasan Salihamidzic, c'est le président exécutif du géant bavarois, Oliver Kahn, qui a rappelé via les médias que le Polonais de 33 ans était toujours sous contrat et attendu pour la reprise de l'entraînement. Sauf que l'ancien gardien a assuré que le clan Lewandowski négociait avec deux clubs, et non uniquement le Barça...

"En ce qui concerne Robert, rien n'a changé. Il est sous contrat jusqu'en 2023 et nous attendons de lui qu'il se présente au premier jour d'entraînement. Robert étudie les propositions du Barça et d'autres. Mais il est bon de rappeler qu'il a un contrat avec le Bayern. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas préoccupés par cette situation." Se pourrait-il que le Polonais discute avec le PSG alors qu'il a juré ne vouloir aller qu'à Barcelone ? Ou avec un autre grand club ?

"En lo que respecta a Robert, no ha cambiado mucho. Tiene contrato hasta 2023 y estamos deseando que se presente con nosotros el primer día de entrenamiento", ha comentado Kahn, que ha pronunciado abiertamente el nombre del Barça. "Robert está valorando las opciones de Barça y de otros. Pero es bueno recordar que tiene contrato con el Bayern y, esto es muy importante, no estamos preocupados".

Pour résumer Le directeur exécutif du Bayern Munich, Oliver Kahn, a révélé que Robert Lewandowski négociait avec deux clubs, dont le FC Barcelone. Mais qu'il n'avait toujours pas l'intention de libérer l'attaquant polonais de 33 ans...

Raphaël Nouet

Rédacteur