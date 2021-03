FC Barcelone, PSG – Mercato : Lionel Messi aurait déjà scellé un accord pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

En fin de contrat au 30 juin prochain, Lionel Messi (33 ans) prolongera-t-il au FC Barcelone ? Si la nomination de Joan Laporta à la présidence du Barça a ravivé l'espoir côté catalan, on est encore très loin d'une signature de l'Argentin. Une chose est néanmoins certaine en Catalogne, son départ pour la MLS ne devrait pas intervenir cet été.

Messi aux Etats-Unis à l'horizon 2023 ?

David Beckham et l'Inter Miami déjà prêts à accueillir Messi. Credit Photo - Icon Sport

D'après la Cadena Ser, Lionel Messi se serait déjà engagé à rejoindre l'Inter Miami de David Beckham d'ici deux ans. Soit à l'horizon 2023, pour ses 35 ans. D'ici là, le sextuple Ballon d'or devrait signer son dernier gros contrat en Europe. Reste à savoir où. Face au Barça, le PSG et Manchester City se posent en candidats sérieux pour l'accueillir. Une décision ne sera prise qu'en fin de saison par « la Pulga ».

Fragilisé par son échec en C1 face au PSG

Hier, et pour la première fois depuis 2007, Léo Messi est sorti de la Ligue des Champions avant les quarts de finale après son match nul face au PSG (1-1, défaite 4-1 à l'aller). Le choc est rude pour la star du FC Barcelone, auteur d'un énorme but mais surtout coupable sur le penalty arrêté par Navas avant la mi-temps. Comme le rappelle L'Equipe, Messi savait pourtant tenir ses nerfs dans l'exercice en C1. Il n'avait plus raté de penalty en Ligue des Champions depuis 2015 et restait sur huit réussites...