FC Barcelone, PSG – Mercato : Lionel Messi parti pour refroidir les rêves de Neymar ?

L'avenir de Lionel Messi est brusquement revenu sur le devant de la scène ce jeudi. Pas vraiment à cause de lui mais de Neymar. L'attaquant brésilien du PSG, en marge de la victoire face à Manchester United (3-1), a réclamé de pouvoir jouer de nouveau avec lui. Une bombe qui occupe évidemment l'actualité partout en Europe.

Mais une donnée importante reste à creuser. Qu'en pense Lionel Messi lui-même ? L'attaquant du FC Barcelone, depuis qu'il a retiré son souhait de quitter le Barça l'été dernier, reste plutôt vague sur son futur. Et pour cause, puisque l'élection du prochain président du club catalan devrait conditionner beaucoup de choses.

Messi rêverait toujours de City

Justement, la Cuatro livre des informations importantes à ce sujet. Le clan Joan Laporta, l'un des candidats favoris à la présidence, aurait pris contact avec Lionel Messi pour connaître ses intentions en vue de la saison prochaine. Et du côté de la Pulga, on est assez clair sur le fait que c'est à la fin de la saison seulement que son choix de prolonger ou non au FC Barcelone sera fait.

Mais un autre détail risque de contrarier Neymar. La même source affirme en effet que Messi, en réalité, aurait toujours dans l'idée de rejoindre Pep Guardiola du côté de Manchester City. A Leonardo de jouer pour tenter de renverser la vapeur...