FC Barcelone, PSG - Mercato : Memphis Depay croit déjà au retour de Messi au Barça

Après quatre ans et demi passés à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a rejoint les rangs du FC Barcelone cet été. Mais alors que l'attaquant néerlandais croyait évoluer aux côtés de Lionel Messi cette saison, il n'en sera rien puisque la star argentine n'a pas pu prolonger avec le Barça et s'est engagé avec le Paris Saint-Germain.

Dans un entretien accordé au média espagnol El Periódico, Memphis Depay a regretté le départ de Lionel Messi mais espère qu'il fera un jour son retour au FC Barcelone. "Je ne le connaissais même pas. Il est arrivé en retard à la pré-saison à cause de la Copa America et je n'ai même pas pu lui dire bonjour. Peut-être que je le verrai quand on s'affrontera dans un match ou peut-être quand il reviendra, on ne sait jamais", a déclaré l'ancien joueur de l'OL, qui n'aura même pas pu croiser le sextuple Ballon d'Or.

